Lanús puso fin al sueño de la U en la Sudamericana tras imponerse en polémico partido - Chilevisión

Universidad de Chile quedó a las puertas de acceder a la final de la Copa Sudamericana, luego de caer 1-0 ante Lanús este jueves.

Los Azules terminaron inclinándose en el Estadio La Fortaleza frente al Granate por la semifinal de vuelta, partido que estuvo repleto de polémicas.

La primera disputa se dio apenas comenzó el choque con una fuerte infracción de Agustín Cardozo sobre Javier Altamirano, la que solamente fue sancionada con tarjeta amarilla por el árbitro Alexis Herrera

Posteriormente, el VAR intervino a los 30 minutos para anular un tanto de Marcelino Moreno en los argentinos por una posición adelantada.

La principal discusión llegó a los 30', con todos los trasandinos protestando por una mano en el área de Fabián Hormazábal, la que fue omitida por el juez y la tecnología.

La U se despide de la Sudamericana con polémica

En el complemento, el Romántico Viajero lograba ponerse en ventaja gracias a Felipe Salomoni, pero otra vez apareció el VAR por un offside Lucas Di Yorio en la acción previa.

A los 62', Rodrigo Castillo, autor de un doblete en la ida, aprovechó una gran jugada de Moreno y batió a Gabriel Castellón para desatar la locura de sus hinchas.

El gol llegó luego de una mano de un jugador local segundos antes, aunque en esta ocasión se determinó que fue casualidad y la diana subió al marcador.

Sobre el final, la U intentó con un remates de Altamirano y apretando con lo que podía. Sin embargo, no llegó a la igualdad y se despidió del torneo.