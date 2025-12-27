¡Lluvia de goles! Nigeria venció a Túnez y logra importante clasificación en Copa Africana - Chilevisión

Nigeria logró un importante triunfo tras derrotar por 3-2 a Túnez en un encuentro válido por la fecha 2 del Grupo C de la Copa Africana de Naciones.

Los nigerianos se quedaron con un partido que parecía asegurado tras ir en ventaja por 3-0 hasta que, al minuto 74, los seleccionados de Túnez descontaron para poner en suspenso el marcador.

Con esta victoria, Nigeria consiguió un cupo a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

En el primer tiempo, el poderío ofensivo de Nigeria marcó la diferencia en un encuentro que se mantuvo sin goles hasta el minuto 43, en que Victor Osimhen conectó un cabezazo tras centro de Ademola Lookman.

Ya en la segunda mitad llegaría la lluvia de goles. Al minuto 49, Wilfred Ndidi aprovechó una pelota parada proveniente de un tiro de esquina para ampliar la ventaja por 2-0 con un frentazo directo a la red. .

Luego, en el minuto 67, Ademola Lookman sorprendió a los asistentes del Fez Stadium de Marruecos con un remate potente que puso a Nigeria 3-0 arriba en el marcador.

Finalmente llegaría el intento de arremetida de Túnez al minuto 74, tras un cabezazo de Montassar que acortó el resultado y los metió en el partido. Luego Hannibal Mejbri sembró la agonía al minuto 85 tras anotar el 3-2 desde los doce pasos.