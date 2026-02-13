Elche vs Osasuna: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido de Lucas Cepeda en España - Chilevisión

Elche de Lucas Cepeda disputa este viernes un partido clave ante el Osasuna, rival al que recibe por una nueva jornada de LaLiga.

El torneo local de España va entrando en tierra derecha, con el cuadro del chileno apostando a sumar puntos como local para no complicarse en la zona baja.

Desde su llegada a los Ilicitanos, el ex jugador de Colo Colo ha disputado dos encuentros y pretende seguir siendo una opción para el entrenador Eder Sarabia.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Elche vs Osasuna?

El partido del Elche ante el Osasuna, válido por la fecha 24° de LaLiga, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, este compromiso será emitida por la plataforma de streaming Disney +, a la que tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

¿A qué hora juegan Elche y Osasuna por la Liga de España?

El duelo del delantero nacional contra Los Rojillos comienza a las 17:00 horas de Chile de este viernes 13 de febrero.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Manuel Martínez Valero, mientras que el árbitro designado fue José María Sánchez Martínez.