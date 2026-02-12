Bombazo en Brasil: Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador del Atlético Mineiro - Chilevisión

A solamente cinco meses de su arribo, el Galo oficializó que el argentino no continuará al mando del primer equipo tras los malos resultados.
Jueves 12 de febrero de 2026 | 15:39
Jorge Sampaoli otra vez se quedó sin club. El Atlético Mineiro sorprendió este jueves al confirmar la salida del argentino.
A través de un comunicado, el Galo oficializó que el casildense rescindió su contrato luego de una reunión de directorio, donde "las partes llegaron a un entendimiento".
El ex DT de la Selección Chilena firmó su finiquito a solamente cinco meses de haber arribado al cuadro de Belo Horizonte.
En aquel momento, el conjunto brasileño y el propio adiestrador apostaban por un proyecto a largo plazo, el que tenía como objetivo ponerse a la par de los mejores del país.
Sin embargo, la caída en la final de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús y el pobre comienzo en el Brasileirao alteraron los planes.
"El club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales", señalaron.
Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Galo— Atlético (@Atletico) February 12, 2026
Após reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta-feira (12/2), as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico.
Para a partida diante do Itabirito, neste sábado (14/2), em Nova Lima, a… pic.twitter.com/9se1i1O73h
Pese a que arrancó el año con mucha ilusión, el trasandino cosechó solamente dos victorias en los diez partidos que alcanzó a dirigir con el Mineiro.
El registro lo completó con siete empates y una caída, quedando muy lejos en el Campeonato Mineiro.
Estos números colmaron la paciencia de la directiva que gastó millones en traer refuerzos de categoría como el colombiano Mateo Cassierra y el ecuatoriano Ángelo Preciado.