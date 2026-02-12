Bombazo en Brasil: Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador del Atlético Mineiro - Chilevisión

Jorge Sampaoli otra vez se quedó sin club. El Atlético Mineiro sorprendió este jueves al confirmar la salida del argentino.

A través de un comunicado, el Galo oficializó que el casildense rescindió su contrato luego de una reunión de directorio, donde "las partes llegaron a un entendimiento".

El ex DT de la Selección Chilena firmó su finiquito a solamente cinco meses de haber arribado al cuadro de Belo Horizonte.

En aquel momento, el conjunto brasileño y el propio adiestrador apostaban por un proyecto a largo plazo, el que tenía como objetivo ponerse a la par de los mejores del país.

Sin embargo, la caída en la final de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús y el pobre comienzo en el Brasileirao alteraron los planes.

"El club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales", señalaron.

Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Galo



Após reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta-feira (12/2), as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico.



Para a partida diante do Itabirito, neste sábado (14/2), em Nova Lima, a… pic.twitter.com/9se1i1O73h — Atlético (@Atletico) February 12, 2026

El inicio del 2026 que condenó a Jorge Sampaoli

Pese a que arrancó el año con mucha ilusión, el trasandino cosechó solamente dos victorias en los diez partidos que alcanzó a dirigir con el Mineiro.

El registro lo completó con siete empates y una caída, quedando muy lejos en el Campeonato Mineiro.

Estos números colmaron la paciencia de la directiva que gastó millones en traer refuerzos de categoría como el colombiano Mateo Cassierra y el ecuatoriano Ángelo Preciado.