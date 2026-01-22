Jorge Sampaoli se descontroló en Brasil: Quiso ir a buscar a DT rival que se burló de su estatura - Chilevisión

Muy molesto se mostró Jorge Sampaoli en un partido del Atlético Mineiro por uno de los torneos estaduales en Brasil, luego de que el DT rival se burlara de su estatura.

Todo se dio en el encuentro entre el Galo y el América Mineiro, uno de los clásicos más calientes que tiene la ciudad de Belo Horizonte.

El incidente comenzó luego de que el ex estratega de La Roja reclamara en el entretiempo al árbitro por un gol anulado a Hulk, desatando la molestia de su colega Alberto Valentim.

La furia de Jorge Sampaoli con DT rival

El diálogo entre ambos fue áspero y Valentim le gritó en reiteradas ocasiones "baixinho (pequeño)", haciendo gestos por su estatura.

El argentino perdió totalmente la paciencia y quiso ir a buscar al adiestrador del América MG, pero fue detenido por sus propios jugadores.

La escena generó total sorpresa en la transmisión oficial, donde se vio al casildense respondiendo a las constantes provocaciones.

La situación no pasó a mayores y el Mineiro rescató un empate 1-1 en condición de visitante, manteniéndose en el tercer lugar de su grupo en el Campeonato Mineirao.

Mira el momento acá