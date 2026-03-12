Cantando el himno: El efusivo festejo de Iván Zamorano por goleada del Real Madrid al Manchester City - Chilevisión

Muy contento se mostró Iván Zamorano luego del triunfo del Real Madrid, cuadro que este miércoles aplastó 3-0 al Manchester City en la Champions League.

Por la ida de los octavos de final del torneo, el Merengue se hizo fuerte en casa y venció al conjunto inglés con un triplete de Federico Valverde.

Tras el triunfo de La Casa Blanca, Bam Bam no ocultó su felicidad y fue captado cantando junto a la hinchada el himno oficial de la institución.

El ex futbolista chileno, que marcó más de 100 goles en el club, estuvo en la cancha para comentar el duelo en una cadena internacional, siendo acompañado por el otrora volante "Guti".

Además de entonar el clásico tema, actual panelista de televisión sacó su celular para grabar el ambiente de fiesta que había en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mira el momento acá

¿Cuándo juegan la revancha Real Madrid y Manchester City?

El partido de vuelta entre el Real Madrid y el Manchester City está fijado para el martes 17 de marzo, comenzando a las 17:00 horas de Chile.

El choque se disputará en el Etihad Stadium de Inglaterra, donde el ganador de la llave clasificará a los cuartos de final de la Champions League.