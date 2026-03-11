Real Madrid vs Manchester City: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Champions League - Chilevisión

Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City en uno de los partidos más esperados del último tiempo, enfrentándose por la ida de los octavos de final de la Champions League.

El Merengue se topa nuevamente con el conjunto inglés, quienes se impusieron en diciembre pasado por la fase de liga del mismo torneo.

De cara a este encuentro, La Casa Blanca llega como bajas de peso como Kylian Mbappé, Rodrygo y Jude Bellingham, entre otros.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Real Madrid vs Manchester City?

El partido del Real Madrid ante el Manchester City, válido por la ida de los octavos de final de la Champions League, será transmitido en vivo y online por Disney +.

La mencionada plataforma emitirá este crucial choque en su Plan Premium. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League

El duelo del elenco español contra los Cityzens inicia a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 11 de marzo.

El estadio para este gran compromiso es el mítico Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.