 Real Madrid vs Manchester City: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Champions League - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Real Madrid vs Manchester City: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Champions League

Real Madrid y Manchester City dan inicio a la esperada llave por los octavos de final de la Champions League. La ida se juega este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu.

Miércoles 11 de marzo de 2026 | 11:55

Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City en uno de los partidos más esperados del último tiempo, enfrentándose por la ida de los octavos de final de la Champions League.

El Merengue se topa nuevamente con el conjunto inglés, quienes se impusieron en diciembre pasado por la fase de liga del mismo torneo.

De cara a este encuentro, La Casa Blanca llega como bajas de peso como Kylian Mbappé, Rodrygo y Jude Bellingham, entre otros.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Real Madrid vs Manchester City?

El partido del Real Madrid ante el Manchester City, válido por la ida de los octavos de final de la Champions League, será transmitido en vivo y online por Disney +.

La mencionada plataforma emitirá este crucial choque en su Plan Premium. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League

El duelo del elenco español contra los Cityzens inicia a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 11 de marzo.

El estadio para este gran compromiso es el mítico Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Qué podría ocurrir en el Mundial 2026 con la renuncia de Irán: Los posibles escenarios

Irán renunciaría a jugar el Mundial tras escalada del conflicto: Esto es lo que se sabe

Escándalo en Bolivia: Hermano de Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam tras desaire en nómina

Estaban en un “hotel-prisión”: Video muestra detalles del escape de futbolistas iraníes en Australia
Publicidad
Publicidad