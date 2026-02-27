 Champions League | Así quedaron los cruces de octavos de final: Real Madrid va con Manchester City - Chilevisión
Champions League | Así quedaron los cruces de octavos de final: Real Madrid va con Manchester City

El sorteo determinó que el Merengue enfrente al equipo de Pep Guardiola. Además, el PSG irá contra el Chelsea en una atractiva llave.

Viernes 27 de febrero de 2026 | 08:57

Este viernes 27 de febrero se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League, instancia que definió que el Real Madrid enfrente al Manchester City.

Tras superar con sufrimiento al Benfica en los playoffs, el Merengue se medirá al equipo de Pep Guardiola que sueña con levantar su segunda Orejona.

Otro de los cruces atractivos es del PSG contra el Chelsea, repitiendo la final del Mundial de Clubes en la que los londinenses se impusieron por un categórico 3-0.

Por su parte, el Barcelona irá con el Newcastle y podría chocar con el Atlético de Madrid en cuartos de final, en caso que ambos pasen de ronda.

Llaves de octavos de final Champions League

  • PSG vs Chelsea
  • Galatasaray vs Liverpool
  • Real Madrid vs Manchester City
  • Atalante vs Bayern Múnich
  • Newcastle vs Barcelona
  • Atlético de Madrid vs Tottenham
  • Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa
  • Bayer Leverkusen vs Arsenal

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?

Los partido de ida de los octavos de final de la Champions League será entre el 10 y 11 de marzo, dejando las revanchas para la semana del 18 del mismo mes.

