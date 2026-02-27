En Portugal aseguraron que Prestianni reconoció insulto racista a Vinicius: Benfica lo desmintió - Chilevisión

La polémica con Gianluca Prestianni no termina. Ahora, un medio portugués afirmó que el argentino reconoció a sus compañeros del Benfica el haber realizado insultos a Vinicius Júnior.

El volante protagonizó un duro cruce con el jugador del Real Madrid por la ida de los playoffs de la Champions Leeague, hecho ocurrido el pasado 17 de febrero.

De acuerdo al diario Correio da Manha, el jugador de 20 años confesó al plantel las palabras que emitió en el altercado, aunque "enumeró varios argumentos" para asegurar que no es una persona racista.

Benfica desmiente supuesta confesión de Prestianni

Horas después de la publicación, el propio Benfica negó "categóricamente" que Prestianni haya dado esta información a algún integrante del club.

"Como ya se ha hecho público, el jugador pidió disculpas a sus compañeros por el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, lamentando su magnitud y consecuencias", afirmaron.

En un breve comunicado, Las Águilas remarcaron que el trasandino "aseguró a todos, como ha hecho desde el primer momento, que no es racista".

Cabe recordar que el ex Vélez Sarsgield fue suspendido provisionalmente por la UEFA, lo que le impidió estar en la revancha contra el Merengue en la que su equipo terminó siendo eliminado.