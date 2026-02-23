Suspendido: UEFA toma primera decisión con Gianluca Prestianni tras escándalo ante el Real Madrid - Chilevisión

El Comité de Etica y Disciplina de la UEFA dio a conocer este lunes una sanción de manera provisional para Gianluca Prestianni, volante acusado de realizar comentarios racistas contra Vinicius Júnior.

El argentino está siendo investigado a raíz de lo ocurrido en el partido entre el Benfica y el Real Madrid, disputado el pasado 17 de febrero por la ida de los playoffs de la Champions League.

Con esta determinación, el volante quedó inhabilitado por un encuentro se perderá la vuelta programado para el miércoles 25 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

UEFA suspende de manera provisional a Gianluca Prestianni

El castigo temporal para el trasandino llegó por el primer informe del inspector del Comité nombrado para el caso, analizando los primeros antecedentes de la denuncia presentada por el Merengue.

Tras la indagatorias, el organismo expusó que hay una "presunta infracción al Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA", el cual sanciona cualquier tipo de acto discriminatorio en la cancha.

Una vez conocida la medida, el Benfica volvió a defender a Prestianni a través de un comunicado en el que no ocultó su molestia.

"El club lamenta verse privado del jugador mientras el proceso aún está bajo investigación y apelará esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico para el partido de vuelta de la eliminatoria", señalaron.

El caso se mantiene en vigencia y se espera que el castigo definitivo se revele en las próximas semanas.