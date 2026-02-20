La sentencia de histórico DT sobre uno de los anfitriones del Mundial 2026: “No gana un partido” - Chilevisión

Ricardo "Tuca" Ferretti, histórico entrenador brasileño nacionalizado mexicano, hizo una cruda predicción sobre México en el Mundial 2026.

Pese a que es uno de los anfitriones de la cita planetaria, junto a Estados Unidos y Canadá, el estratega mostró su preocupación por el nivel de su selección.

Lejos de tener optimismo, el experimentado adiestrador comentó que hay muy pocas chances de que El Tri avance de ronda, lanzando una tajante afirmación.

¿Qué dijo "Tuca" Ferretti sobre México?

En entrevista con el programa Fútbol Picante, Ferreti comentó: "Está muy complicado. El nivel futbolístico que ha presentado México de la Copa Oro para acá es muy pobre".

"La verdad, si hoy empezara el Mundial, pienso que México no gana un partido. Podrá empatar, pero ganar no", agregó.

El segundo semestre de El Tri estuvo marcado por una contundente caída 4-0 ante Colombia en octubre en un amistoso, además de empates contra Ecuador y Uruguay otra derrota ante Paraguay.

Nacido en Río de Janeiro en 1952, el Tuca dirigió a equipos como Pumas, Chivas de Guadalajra, Tigres y Cruz Azul, siendo DT interno del elenco azteca en tres oportunidades.

Su carrera incluye la obtención de 15 títulos, además de ser finalista en la edición 2015 de la Copa Libertadores con Tigres.

Grupo de México en el Mundial 2026

Grupo A: