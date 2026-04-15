Tabla de posiciones: La UC se mete en la pelea de la Libertadores luego de tumbar a Cruzeiro

La victoria en Brasil instaló a Los Cruzados en el segundo lugar del Grupo D, igualando la línea del propio conjunto de Belo Horizonte.

Universidad Católica recuperó la esperanza en la Copa Libertadores tras vencer 2-1 a Cruzeiro, imponiéndose este miércoles en el Estadio Mineirao.

Los Cruzados se plantaron de igual a igual en Brasil y tumbaron a La Bestia Negra, dejando atrás la derrota en el estreno contra Boca Juniors la semana pasada.

Gracias a esta victoria, el conjunto de Daniel Garnero entró de lleno en la pelea por clasificar en el Grupo D.





La UC escala en su grupo en la Copa Libertadores

El resultado le permitió a La Franja ubicarse en el segundo lugar con 3 puntos, superando al propio Cruzeiro por diferencia de goles.

El líder de la zona es Boca Juniors con 6 unidades. El Xeneize se perfila como candidato y que este martes superó por un contundente 3-0 a Barcelona de Guayaquil.

Precisamente, los ecuatorianos serán el próximo rival de la UC el miércoles 29 de abril, partido que está fijado para las 20:00 horas.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores