Cruzeiro vs U. Católica | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

Los Cruzados dieron un tremendo batacazo y vencieron a La Bestia Negra en el Mineirao, entrando de lleno en la lucha por avanzar de ronda.

Un triunfo histórico logró este miércoles Universidad Católica en la Copa Libertadores, superando 2-1 a Cruzeiro en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte.

Un agónico gol de Jimmy Martínez a los 94 minutos le permitió a Los Cruzados sumar sus primeros tres puntos, entrando de lleno en la pelea del Grupo D.

Ahora, el elenco estudiantil se enfocará en el trascendental partido que tendrá ante Barcelona en Guayaquil el próximo 29 de abril.