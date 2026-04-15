Cruzeiro vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores

Universidad Católica tiene un durísimo partido por la Copa Libertadores. Los Cruzados se trasladan a Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro.

Universidad Católica afronta un durísimo partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores, visitando a este miércoles a Cruzeiro en Brasil.

Por la segunda fecha del torneo internacional, Los Cruzados necesitan sumar luego de la dolorosa derrota contra Boca Juniors en el estreno la semana pasada.

De cara a este importante encuentro, el entrenador Daniel Garnero tiene una baja de peso al no contar con Gary Medel por un desgarro de isquiotibiales.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Cruzeiro vs U. Católica?

El partido de Cruzeiro ante Universidad Católica, válido por la fecha 2° de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá de manera online este crucial encuentro. Para eso, debes estar suscrito e ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Cruzeiro y Universidad Católica por Copa Libertadores

El compromiso entre La Bestia Negra y La Franja inicia a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 15 de abril.

El estadio en el que se juega el cotejo es el Mineirao de Belo Horizonte, mientras que el árbitro designado fue el colombiano Carlos Betancur.