Gary Medel reconoció tener afecto por Boca, pero aclaró que su corazón es de la UC: “Soy hincha”

El Pitbull habló en conferencia de prensa en la previa del debut del conjunto chileno en el torneo, afirmando que La Franja está bien preparada para el duro desafío.

Gary Medel habló en la previa del crucial partido entre Universidad Católica y Boca Juniors por Copa Libertadores, el que tendrá un sabor bastante especial para él.

El Pitbull reconoció tener afecto por el Xeneize a raíz de las dos etapas que tuvo, aunque aclaró que su corazón le pertenece a Los Cruzados.

“Feliz de tener este encuentro contra Boca, pero en realidad soy hincha de Católica de toda la vida. He estado aquí en el club desde los 8 años, así que ojalá nos vaya bien a nosotros”, comentó.

El bicampeón de América estuvo entre 2009 y principios del 2011 en el Azul y Oro, además de un segundo ciclo en el 2024 que terminó de forma abrupta.





Gary Medel anticipó el partido de la UC ante Boca

En conferencia de prensa, el volante de 38 años remarcó que “va a ser un partido muy especial, va a ser muy lindo. Sabemos la importancia de estos partidos de Copa Libertadores”.

“Boca es un club muy importante a nivel mundial, así que yo y mis compañeros estamos bien preparados para hacerlo de la mejor forma y empezar bien la Copa”, agregó.

En ese punto, Medel fue enfático en señalar que “Universidad Católica está preparado para jugar esta Copa Libertadores. Tienen un gran plantel y nos hemos entrenado de gran forma para este desafío. Va a ser un partido muy duro, pero estamos en nuestra casa y con nuestra gente”.

El partido entre La Franja y los argentinos está programado para este martes 7 de abril a las 20:30 horas en el Claro Arena, encuentro que podrás por Chilevisión y todas sus plataformas digitales.