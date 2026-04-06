Abismal: La millonaria diferencia en valor de plantel entre la UC y Boca

Boca supera por amplia diferencia a Universidad Católica en cuanto al valor del plantel. ¿Quién es el jugador mejor cotizado de Los Cruzados? Acá los detalles.

Universidad Católica se medirá a Boca por la fase de grupos de la Copa Libertadores, partido que es clave para las aspiraciones de Los Cruzados en el torneo.

Los Cruzados apuestan a dar el batacazo frente al Xeneize, equipo que en el papel asoma como favorito debido al costo plantel con el que arribará al Claro Arena.

Sin embrgo, La Franja no se intimida y sueña con vencer a uno de los gigantes del continente, quienes también son grandes favoritos a llegar a las instancias definitivas del certamen.





Boca supera ampliamente a la UC en costo de plantel

De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en valores, la plantilla del conjunto estudiantil está cotizada en 15,68 millones de euros.

El jugador más caro del cuadro chileno es Justo Giani, uno de los mejores refuerzos del club esta temproada que tiene un costo cercano a los €2,5 millones.

Por su parte, los argentinos tienen un valor de 90,85 millones de la moneda europea, con tres piezas importantes como los futbolistas más costosos.

Se trata de los volantes Milton Delgado y Santiago Ascacíbar y el extremo Exequiel Zeballos, todos considerados en un monto de €7 millones.

Los jugadores más cotizados de la UC y Boca

Universidad Católica:

Justo Giani: 2,5 millones de euros Daniel González: €1,8 millones Matías Palavecino: €1 millón Jhojan Valencia: €1 millón Clemente Montes: €1 millón

Boca Juniors:

Milton Delgado: 7 millones de euros Exequiel Zeballos: €7 millones Santiago Ascacíbar: €7 millones Lautaro Di Lollo: €6 millones Miguel Merentiel: €5,5 millones

¿Cuándo y a qué hora juegan la UC y Boca por Copa Libertadores?

El choque de Universidad Católica contra Boca está fijado para este martes 7 de abril, comenzando a las 20:30 horas en el Claro Arena.

El encuentro lo podrás ver en vivo por Chilevisión la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.