La UC confirmó que no se venderán entradas ante Boca por Libertadores: Estas son las razones

A través de un comunicado, el cuadro cruzado informó los motivos por los cuales no se venderán tickets para público general frente a los xeneizes por Copa Libertadores.

Universidad Católica puso fin a la incertidumbre de sus hinchas tras confirmar que “no habrá venta de entradas a público general local” para el partido frente a Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026.

A través de sus redes sociales, la institución argumentó que la decisión se debe a las “complejidades de un partido que recibirá dos mil hinchas visitantes“.

Lo anterior, luego de que la Conmebol y el cuadro trasandino forzaran a los Cruzados a habilitar sectores del Claro Arena para los xeneizes.

Asimismo, desde la UC detallaron que “los únicos tickets que se disponibilizarán a la venta para público local serán los que sean cedidos por abonados que no puedan asistir a este partido“.





“No habrá venta de entradas”: La decisión de la UC tras obligación de habilitar tickets para visitantes

En el comunicado, la administración detalló que “la confirmación de recibir dos mil hinchas de Boca Juniors, y las exigencias de seguridad impuestas por las autoridades para ello, implicará reubicar a algunos abonados de Tribuna Prieto Alto”.

En la misma línea, señalaron que dicha reubicación “impide disponibilizar tickets para hinchas cruzados en las restantes tribunas de Claro Arena“.

Asimismo, agregaron que los colchones de seguridad exigidos por la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros para separar ambas hinchadas “también implicarán perder una importante cantidad de asientos“.

Finalmente, indicaron que los tickets que sean cedidos por abonados al club serán puestos a la venta “los días lunes 6 de abril a las 12:00 horas y en el mismo horario el martes 7 de abril para compra exclusiva de socios“.

Universidad Católica vs. Boca Juniors: ¿Cuándo y a qué hora juegan?

Universidad Católica recibirá a Boca Juniors en el Claro Arena el próximo martes 7 de abril en un encuentro válido por la primera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El partido está programado para las 20:30 horas.