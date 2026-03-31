Boca responde a prohibición de llevar hinchas al partido ante la UC: La exigencia que hizo a Conmebol

El Xeneize no ocultó su molestia por la confirmación de que no podrá llevar su parcialidad al Claro Arena para el choque por Copa Libertadores, apuntando directamente al ente rector del fútbol sudamericano.

Boca puso el grito en el cielo por la prohobición de llevar hinchas al partido ante Universidad Católica por Copa Libertadores, medida que fue dada a conocer eeste lunes.

A través de un comunicado, Cruzados confirmó que no habrá presencia de público visitante en el Claro Arena en una decisión que ya fue informada por la Delegación Presidencial Metropolitana.

Una vez conocida esta situación, el Xeneize respondió con una importante exigencia nada menos que a la Conmebol.





La exigencia de Boca a la Conmebol

Según consignó TyC Sports, la dirigencia del elenco argentino pidió al organismo que se le entreguen 2.000 entradas a su parcialidad.

La cifa es muy superior a las 450 que se le ofreció en primera instancia, la cual no fue aceptada por la directiva de los trasandinos que insiste en cumplir con el reglamento.

Uno de los principales argumentos presentados es que ya hay muchos fanáticos que tienen pasajes comprados para la fecha del encuentro.

En caso de no tener respuesta positiva, es casi un hecho que no se autorizará la venta de tickets para hinchas de La Franja en el compromiso a disputarse en La Bombonera.

El partido entre la UC y Boca por Copa Libertadores está programado para el martes 7 de abril en el Claro Arena, comenzando a las 20:30 horas de nuestro país.