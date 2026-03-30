U. Católica volvió al triunfo en la Copa de la Liga tras vencer a Cobresal en el norte

Los Cruzados superaron 3-1 al equipo de Gustavo Huerta por la fecha 3 de la Copa de la Liga.

Universidad Católica se recuperó de la derrota sufrida la fecha anterior ante Ñublense y volvió al triunfo tras superar a Cobresal en El Salvador.

Mineros y Cruzados se enfrentaron en el norte por la fecha 3 del Grupo B de la Copa de la Liga, donde el equipo de Daniel Garnero se impuso por 3-1.

Para la UC anotaron Clemente Montes (11′), Justo Giani (34′), quien minutos antes había fallado un lanzamiento penal y Fernando Zampedri (64′).

El descuento del elenco de Gustavo Huerta fue obra de Francisco Moreno cuando iniciaba el complemento (48′). Los locales terminaron con 10 por la expulsión de Juan Fuentes a los 88′ por doble amarilla.





Católica vuelve a la cima del Grupo B de la Copa de la Liga

A la espera de lo que suceda entre Ñublense (4 puntos) y Universidad de Concepción (3), la UC llegó a la cima del grupo al alcanzar las 6 unidades.