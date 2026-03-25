Ñublense sorprendió a U. Católica y le propinó su primera derrota en la Copa de la Liga

Los Diablos Rojos se impusieron por la cuenta mínima a la UC en un duelo válido por la fecha 2 del Grupo B.

Ñublense se hizo fuerte en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán y superó a Universidad Católica por la fecha 2 del Grupo B de la Copa de la Liga 2026.

La UC venía de un ajustado triunfo 2-1 ante Universidad de Concepción, mientras que los Diablos Rojos habían rescatado un punto en El Salvador ante Cobresal.

Esta tarde, los chillanejos se impusieron por la cuenta mínima gracias al tanto de Giovanny Avalos a los 45’+1. Los locales terminaron con uno menos luego de la expulsión por doble amarilla de Franco Rami a los 90’+6.





Ñublense manda en el Grupo B de la Copa de la Liga

Con este resultado, Ñublense alcanzó los cuatro puntos y se ubica en la cima del Grupo B. La fecha 2 de esta zona se completará este jueves cuando el Campanil reciba en el Ester Roa a Cobresal.

Los Cruzados intentarán recuperarse el próximo lunes 30 cuando visiten a los mineros en El Salvador. En cambio, la UdeC recibirá ese mismo día a Ñublense en el Biobío.