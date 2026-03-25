Ñublense vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Copa de la Liga

Ñublense vuelve a enfrentarse a Universidad Católica luego del polémico partido disputado a principios de marzo, partido que es válido por la fecha 2° de la Copa de la Liga.

Ñublense recibe a Universidad Católica en un nuevo partido de la Copa de la Liga, choque que se disputa este miércoles en el marco del Grupo B.

Los chillanejos vuelven a toparse con Los Cruzados luego del polémico encuentro disputado a principios de mes, donde el conjunto estudiantil se impuso 2-1 con un agónico gol de Fernando Zampedri.

De cara a este encuentro, el entrenador de los visitantes, Daniel Garnero, no tiene a disposición al volante Matías Palavecino por la expulsión sufrida en la reciente victoria sobre Universidad de Concepción.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Ñublense vs U. Católica?

El partido de Ñublense ante Universidad Católica, válido por la fecha 2° de la Copa de la Liga, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este choque será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX. Para esto, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Ñublense y U. Católica por la Copa de la Liga

El compromiso de los Diablos Rojos contra La Franja inicia a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 25 de marzo, disputándose en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

El árbitro designado para este duelo es José Cabero, mientras que el encargado del VAR es Matías Riquelme.