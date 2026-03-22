La UC derrotó a la U. de Conce con remontada en su debut en Copa de la Liga

Cruzados y penquistas se enfrentaron en un partido válido por la primera fecha de la Copa de la Liga 2026.

Universidad Católica hizo valer su localía tras vencer por 2-1 a la Universidad de Concepción en el Claro Arena.

Un encuentro que se enmarca en la primera fecha del certamen que debuta en el fútbol chileno y que reunirá, de forma paralela al campeonato nacional, a los 16 equipos de Primera División.

Un partido lleno de roces y en el que los cruzados comenzaron perdiendo durante la primera mitad, pero que lograron revertir en el complemento.





Universidad Católica 2 – 1 U. de Concepción: Crónica del triunfo cruzado

En la primera mitad, ambos elencos salieron a proponer. Por su parte, los locales se caracterizaron por tener una presión alta contra los penquistas.

Sin embargo, serían los del Biobío quienes se encontrarían primero con el gol, luego de que en el minuto 26 Cristhofer Mesías anotara el 1-0 tras quedar mano a mano con el arquero Bernedo.

La UC sintió el golpe y se volcó a buscar el empate que les permitiera volver al partido antes del descanso.

Cuando el primer tiempo ya expiraba, en el minuto 45+3, el delantero cruzado Justo Giani igualó el marcador 1-1 tras aprovechar un penal sancionado por una mano, tras revisión del VAR.

Ya en el complemento, Católica regresó de camarines con la intención de encontrar el triunfo. Sin embargo, no lograba finalizar con éxito sus jugadas en la ofensiva.

Finalmente, el gol de la victoria llegaría al minuto 76, luego de que Diego Valencia conectara un centro de Palavecino y anotara con un potente cabezazo el 2-1 que sentenció la victoria.