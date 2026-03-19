¿Mauricio Isla a la UC? Lo que se se sabe del posible retorno del Huaso a Los Cruzados

La Franja tiene la opción de sumar un refuerzo por la grave lesión de Tomás Asta-Buruaga, donde se especuló con un interés en el oriundo de Buin que sigue sin club.

Mauricio Isla generó ruido esta semana. El Huaso sigue sin equipo tras su salida de Colo Colo y esta semana fue vinculado nada menos que a Universidad Católica.

Los Cruzados tienen la opción de incorporar un jugador por la grave lesión de Tomás Asta-Buruaga, quien estará varios meses fuera de las canchas.

Ese escenario fue ideal para que iniciaran los rumores de un posible regreso del bicampeón de América al club que lo formó, teniendo en cuenta que está libre y que el plantel no gastaría un cupo de extranjero.





¿Qué se sabe del posible retorno de Mauricio Isla a la UC?

En principio, el cuerpo técnico tiene una mirada positiva de cara a una incorporación, pero la dirigencia no estaría 100% de acuerdo.

Esto se debe a que Isla dejó el club a mediados del 2023, donde tuvo actitudes que no gustaron en la directiva. Estas serían viajes al extranjero en pleno campeonato y un rendimiento que dejó mucho que desear.

De hecho, una de las alternativas que surge es que la UC no sume a ningún refuerzo y mantenga su plantel, el que tiene en esa posición a Bernardo Cerezo como una opción disponible.

Los otros jugadores para ese puesto son Sebastián Arancibia y Jeffrey Sekgota, aunque ambos actualmente están lesionados.