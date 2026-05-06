Sindicato de Árbitros responde con ironía a Daniel Garnero tras críticas: Publicación fue borrada

El entrenador de Universidad Católica había disparado por el físico de los jueces, cuestionamientos que fueron replicados con un llamativo posteo.

El Sindicato de Árbitros Profesionales (Arbifup) contestó con ironía a las críticas emitidas por Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica que estalló luego del empate 2-2 ante Universidad de Concepción por la Copa de la Liga.

El estratega argentino arremetió contra el juez Mario Salvo por la expulsión del joven José Salas, quien recibió dos tarjetas amarillas en un lapso de dos minutos.

“Los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen una facha. Se saben el reglamento de memoria, pero a la esencia del juego le erran un montón. Y no solo en Chile”, dijo ante la prensa el ex mediocampista.





La respuesta del Sindicato de Árbitros a Daniel Garnero

Los cuestionamientos fueron replicados de forma irónica por el gremio, quienes subieron una historia a Instagram con un particular mensaje.

“Con los fisiculturistas y más fachas de las 11 AM”, señalaron en una foto de su entrenamiento este martes por la tarde.

La publicación fue borrada y resubida horas después, pero sin la respuesta que aludía al experimentado adiestrador de Los Cruzados.

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