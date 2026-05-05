Rosario Central vs Libertad | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

Con Vicente Pizarro desde el arranque, el Canalla se hizo fuerte en casa y consiguió su tercer triunfo consecutivo en el Grupo H.

Rosario Central consiguió un triunfo vital en la Copa Libertadores, derrotando 1-0 a Libertad de Paraguay en la fecha 4° del Grupo H.

Con Vicente Pizarro como titular, el Canalla se hizo fuerte de local y dio un nuevo paso hacia los octavos de final gracias al gol del joven Ignacio Ovando.

El choque tuvo a Ángel Di María fallando un penal en el primer tiempo, disparo que fue contenido por el arquero Rodrigo Morínigo que se lució con una espectacular doble atajada.

Este resultado dejó sin ninguna chance de avanzar al conjunto guaraní, convirtiéndose en una de las decepciones del torneo.