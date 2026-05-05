Unión Española despidió a fallecido goleador con sentido mensaje: “Dejó una huella imborrable”

Los Hispanos se manifestaron por el deceso de Eladio Zárate, recordado ex delantero paraguayo que perdió la vida a los 84 años.

Unión Española se manifestó por el fallecimiento de Eladio Zárate, ex goleador paraguayo que pasó por el club y que murió a los 84 años.

El recordado delantero guaraní perdió la vida por causas que no se informaron, siendo despedido por Los Hispanos que con un emotivo mensaje en redes sociales.

Además del cuadro de Indepedencia, el otrora atacante defendió la camiseta de Universidad de Chile en nuestro país.





El mensaje de Unión Española para Eladio Zárate

Los Rojos lamentaron “profundamente el fallecimiento de Eladio Zárate, histórico goleador paraguayo que defendió la camiseta de Unión Española entre 1966 y 1970″.

“Durante su paso por nuestra institución, dejó una huella imborrable al consagrarse como máximo goleador del Campeonato Nacional en 1967, 1968 y 1969″.

Finalmente, Unión Español envió “nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos”.

Zárate comenzó su carrera en 1962 en Olimpia de Paraguay, visitendo además las camisetas de San Lorenzo de Argentina, Huracán, la U (1970-1971), San Luis de México y finalizó su etapa como profesional en Guaraní.