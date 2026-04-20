Jorge Segovia cuestiona aplicación del reglamento en descenso de Unión Española: “Se incumplió”

El propietario de Los Hispanos afirmó que hay una demanda contra la ANFP por la polémica generada a fines del 2025. “Esperamos que la justicia nos dé la razón”, agregó.

Jorge Segovia, propietario de Unión Española, cuestionó la aplicación del reglamento en el descenso de Los Hispanos a la Primera B la temporada 2025.

Tras bajar de categoría el año pasado, se apuntó a una posible contradicción entre el Reglamento y las Bases del torneo, donde se establecía en la primera normativa que la caída de división se produce por promedio de puntos en las últimas tres temporadas y no por tabla anual.

En entrevista con La Tercera, el empresario habló sobre esta situación y sostuvo: “Nosotros tenemos una demanda contra la ANFP porque se incumplió el reglamento claramente y esperamos que la justicia nos dé la razón”.

“Al margen de eso, nosotros respetamos que mientras la justicia no se pronuncie, estamos jugando en la B, respetando la normativa que se nos impone, pero por supuesto confiando en que la justicia va a reconocer nuestro argumento”, agregó.





La reflexión de Jorge Segovía por descenso de Unión Española

Consultado sobre la demanda es “ventajosa”, teniendo en cuenta que desde hace varias temporadas descienden los dos equipos que menos unidades sumaron en una campaña, el dirigente recalcó: “Es que se cambió. Y en el momento que se cambia, se cambia para todos”.

“El año anterior, los dos últimos, aunque hicieran el cómputo, también bajaban. En nuestro caso, es la primera vez que al computar lo que hizo el reglamento en los tres últimos campeonatos, no tendríamos que haber bajado. Eso era bien claro en nuestro caso”, añadió.

En ese punto, Segovia lanzó una reflexión. “Yo siempre me pregunto, ¿Si el que hubiera estado en el lugar de nosotros hubiese sido Colo Colo, se hubiera aplicado el reglamento? ¿Hubiera bajado también Colo Colo desconociendo el reglamento? Yo dejo la pregunta en el aire y que cada cual se la conteste”.

“Nosotros seguimos luchando y peleando cada partido para subir también deportivamente. Unión, como cualquier equipo de fútbol, puede tener muchos defectos y muchas virtudes, pero desde luego lo que no se nos puede acusar es de no ser coherentes”, manifestó.

Respecto a un posible diálogo con Pablo Milad, presidente de la ANFP, el propietario de Unión Española indicó que “no. No he conversado con él desde las últimas elecciones en las que me llamó para pedirme su voto. No tengo amistad con él”