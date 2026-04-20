El apuntado por los hinchas de Colo Colo tras derrota contra Palestino: “No marca diferencia”

La caída en el Estadio Monumental colmó la paciencia de los hinchas del Cacique, quienes arremetieron contra un jugador en particular.

La derrota de Colo Colo ante Palestino desató la molestia los hinchas del Cacique, quienes expresaron su molestia contra un jugador en particular.

Se trata de Claudio Aquino, volante ofesnivo que ingresó en el segundo tiempo en la caída 1-0 de Los Albos en el Estadio Monumental.

El argentino nuevamente quedó al debe para los fanáticos, donde muchos simplemente perdieron la paciencia con el experimentado argentino.





La furia de los hinchas de Colo Colo con Claudio Aquino

Los aficionados arremetieron contra el trasandino, señalando que pareciera que no quiere jugar más en el Popular.

“No marca diferencia”, “Definitivamente no prendió” o “no tiene ganas”, fueron solamente algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Aquino ha jugado 11 partidos esta temporada en los que marcó 2 goles, los cuales fueron ante Huachipato y O’Higgins por la Liga de Primera.

El ex Vélez Sarsfield no ha encontrado regularidad, siendo constantemente criticado por los hinchas de Colo Colo que esperaban mucho más de su rendimiento.

Mira los comentarios acá

A Claudio Aquino hay que deportarlo. — El Señor de los Aliños (@MCazebonne) April 20, 2026

Aquino te pago lo que quieras pero ándate de Colo-Colo — FXERA ORTIZ (@villaalbo__) April 20, 2026

Mientras Colo Colo tenga jugadores como Jeyson Rojas es imposible pelear algo , punto aparte lo de Aquino ojalá quede cojo. — OYITO PATÁ. (@PUNTETE_77) April 20, 2026

Aquino no sé que rol cumple en colo colo. Nunca ha sido desequilibrante, no marca diferencia, no hace que el juego avance hacia el frente, y para peor se muestra displicente. Estos partidos, donde el rival se cierra, son para que el 10 se destape, pero aquino nunca lo hace — carlos soto (@carlos_sotomu) April 20, 2026

Tienen que devolver a Aquino , definitivamente no prendió en Colo Colo , no es para equipos grandes , le quedó como poncho la blanca..#VamosColoColo — cifu (@cifureloaded) April 20, 2026

En cuanto a expectativas, Claudio Aquino debe ser de lo más malo de los últimos años en el fútbol chileno. Partido que veo de Colo Colo, partido que es de los puntos más bajos. Demasiado displicente. — Lucas Francke (@lufrancke) April 20, 2026