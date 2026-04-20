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El apuntado por los hinchas de Colo Colo tras derrota contra Palestino: “No marca diferencia”

La caída en el Estadio Monumental colmó la paciencia de los hinchas del Cacique, quienes arremetieron contra un jugador en particular.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

La derrota de Colo Colo ante Palestino desató la molestia los hinchas del Cacique, quienes expresaron su molestia contra un jugador en particular.

Se trata de Claudio Aquino, volante ofesnivo que ingresó en el segundo tiempo en la caída 1-0 de Los Albos en el Estadio Monumental.

El argentino nuevamente quedó al debe para los fanáticos, donde muchos simplemente perdieron la paciencia con el experimentado argentino.

La furia de los hinchas de Colo Colo con Claudio Aquino

Los aficionados arremetieron contra el trasandino, señalando que pareciera que no quiere jugar más en el Popular.

“No marca diferencia”, “Definitivamente no prendió” o “no tiene ganas”, fueron solamente algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Aquino ha jugado 11 partidos esta temporada en los que marcó 2 goles, los cuales fueron ante Huachipato y O’Higgins por la Liga de Primera.

El ex Vélez Sarsfield no ha encontrado regularidad, siendo constantemente criticado por los hinchas de Colo Colo que esperaban mucho más de su rendimiento.

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