Colo Colo cae ante Palestino en su aniversario y pierde el liderato en la Liga de Primera

Los albos recibieron a los de la cisterna en un encuentro valido por la decima fecha del campeonato nacional.

Colo Colo no pudo celebrar en Macúl tras caer por 1-0 frente a Palestino en el Estadio Monumental en un encuentro válido por la décima fecha de la Liga de Primera.

Una jornada marcada por el aniversario 101 de los albos, que incluyó un show musical y diversas actividades en la previa del partido.

Sin embargo, en los 90 minutos de juego, el “Cacique” no logró encontrarse con la red, ante un Palestino que descontó en la primera mitad y estuvo sólido para proteger el resultado en el complemento.

Con esta derrota, los albos ceden la cima a Limache y quedan en el segundo lugar de la tabla con 18 unidades, pero con un partido menos que el puntero.





Próximos partidos de Colo Colo y Palestino por la Liga de Primera

En la próxima fecha, Colo Colo visitará a Universidad de Concepción el próximo domingo 26 de abril a las 15:00 horas.

Por su parte, Palestino recibirá a Concepción el día jueves 23 de abril a las 20:00 horas.