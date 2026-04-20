Retiro de Nicolás Jarry impidió choque de chilenos en Madrid: Cristian Garín venció a otro rival en la qualy

El Príncipe se bajó a última hora del Masters 1000 de Madrid, lo que llevó a Cristian Garín a medirse al francés Ugo Blanchet.

Nicolás Jarry (156°) se bajó de la qualy del Masters 1000 de Madrid, por lo que no hubo choque de chilenos con Cristian Garín (85°).

El Príncipe finalmente no participó en el torneo por razones que no han sido aclaradas, situación que derivó en que Gago enfrentara a otro rival en el tradicional certamen español.

La sorpresiva modificación no alteró los planes del ariqueño, quien mostró un grna nivel y venció al francés Ugo Blanchet (166°) por 7-5 y 6-4.





El nacional fue de menos a más en el cotejo, recuperando varios quiebres de su servicio para golpear en los momentos vitales y quedarse con la victoria.

Ahora, Garín se medirá al estadounidense Martin Damm (126°) en busca de meterse en el cuadro principal del torneo.

Cabe recordar que Tomás Barrios (123°) también está en la fase previa del Masters 1000 de Madrid, apostando a seguir con la buena racha de la armada chilena.