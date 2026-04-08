Cristian Garín no pudo mantener el buen ritmo y cayó ante Alexander Zverev en Montecarlo

Pese a jugar a un gran nivel durante todo el cotejo, el chileno terminó inclinándose ante el actual 3° del mundo.

Una amarga derrota obtuvo Cristian Garín (109°) en el Masters 1000 de Montecarlo, cayendo este miércoles ante el alemán Alexander Zverev por 4-6, 6-4 y 7-5 por la segunda ronda.

Gago tuvo un gran rendimiento en el encuentro, poniendo en serios aprietos al actual 3° del mundo y gran favorito a llegar a instancias finales.

De hecho, el chileno llegó a sacar 5-3 en el tercer set, pero lamentablemente no pudo mantener el ritmo y Sasha ganó cuatro juegos consecutivos para avanzar a los octavos de final.





El último game fue bastante tenso, con el nacional llegando a tener algunas oportunidades de quiebre para estirar la definición a un tiebreak.

Lamentablemente, Zverev logró mantener su servicio y accedió a una nueva fase del torneo que da inicio la gira por polvo de ladrillo en Europa.

La derrota de Garín se suma a la de Alejandro Tabilo (39°), quien perdió a primera hora ante el checo Jiri Lehecka (13°) por 4-6, 7-6(4) y 6-3.

Pese a las caídas, los chilenos sacan conclusiones positivas debido a que compitieron frente a rivales de jerarquía, apostando a continuar por ese camino en sus próximas competencias.