Triunfazo: Cristian Garín se impone a Matteo Arnaldi y avanza en el Masters 1000 de Montecarlo

Gago logró una tremenda victoria sobre el italiano y sigue con vida en el tradicional torneo. Su próximo rival será un viejo conocido de los chilenos.

Una enorme victoria logró Cristian Garín (109°) este lunes, avanzando a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo al superar por 6-2 y 6-4 a Matteo Arnaldi (107°).

Gago nuevamente mostró que está en alza tras superar qualy, imponiéndose al italiano en casi una hora y media de partido.

El chileno dominó de principio a fin el cotejo disputado en el Principado, logrando seis quiebres en las 11 oportunidades que tuvo y sentenciando su paso a la siguiente fase.





Si bien le rompieron el servicio en la medianía del segundo set, el nacional subió su nivel en un momento clave y sentenció el triunfo con un potente saque que provocó el error de su rival.

Con esto, el integrante del equipo de Copa Davis vuelve a festejar en un Masters 1000 luego de casi tres años. Su último victoria se había dado en Shanghai el 2023.

¿Quién será el nuevo rival de Cristian Garín en el Masters 1000 de Montecarlo?

Garín tendrá un desafío de marca mayor en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, enfrentando nada menos que a Alexander Zverev (3°).

El choque entre el chileno y el alemán se disputaría este martes 7 de abril en un horario por definir.