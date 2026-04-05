Tabilo tuvo un sólido debut y Garín ya tiene rival y horario en el Masters 1000 de Montecarlo

Alejandro Tabilo avanzó a 2°ronda en Montecarlo y Cristian Garín superó la clasificación y este lunes debutará en el cuadro principal.

Una muy buena jornada tuvo el tenis chileno este domingo en Montecarlo, Mónaco, donde comenzó el tercer Masters 1000 de la temporada y primero sobre polvo de ladrillo.

Ahí, Alejandro Tabilo (39°) tuvo un sólido debut en el tradicional certamen que ganó Marcelo Ríos en 1997 y donde el “Chino” también fue finalista en 1999.

El zurdo nacido en Toronto se impuso en dos parciales al húngaro Marton Fucsovics (51°) por parciales de 6-4 y 6-3. A pesar del resultado, el encuentro fue muy parejo y el chileno supo aprovechar sus oportunidades para quebrar una vez en cada set.





Cristian Garín también dirá presente en Montecarlo

Alejandro Tabilo no será el único chileno en el torneo, ya que Cristian Garín (100°) volvió a conseguir un triunfo en la clasificación y accedió al cuadro principal. El “Tanque” derrotó por 7-5 y 6-0 al georgiano Nikoloz Basilashvili (129°).

Ahora, la raqueta N°2 del país enfrentará al italiano Matteo Arnaldi (107°). El partido está programado para este lunes 6 de abril en el tercer turno (09:00 AM aproximadamente de Chile) del Court EA de Massy.

El ganador jugará en segunda ronda ante el alemán y N°3 del mundo Alexander Zverev.