Caos en Paraguay: Suspenden clásico de Olimpia ante Cerro Porteño por graves hechos de violencia

El partido fue detenido a los 30 minutos del primer tiempo a causa de incidentes en el sector norte del Estadio Defensores del Chaco. Se reportaron hinchas y policías heridos.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

El clásico entre Olimpia y Cerro Porteño en Paraguay fue suspendido a causa de graves incidentes en las tribunas, donde hinchas se enfrentaron a la Policía.

La violencia se desató en el sector norte del Estadio Defensores del Chaco, obligando al árbitro, Juan Gabriel Benítez, a detener el cotejo a los 30 minutos de primer tiempo.

Información preliminar indicó que hubo varios heridos en la tribuna, incluyendo a al menos seis funcionarios que fueron trasladados a un centro asistencial de Asunción.

Lsa imágenes mostraron a uniformados utilizando balines de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los grupos, desatando un caos en el recinto.

Uno de los videos mostró a aficionados de Cerro Porteño ingresando al sector designado para allegados a Olimpia, quienes los acogieron para intentar escapar de los efectos del gas.

Hasta ahora, ninguno de los clubes se pronunció oficialmente por los incidentes y solamente reportaron la suspensión del duelo en sus redes sociales.

Imágenes sensibles

