Caos en Paraguay: Suspenden clásico de Olimpia ante Cerro Porteño por graves hechos de violencia
El partido fue detenido a los 30 minutos del primer tiempo a causa de incidentes en el sector norte del Estadio Defensores del Chaco. Se reportaron hinchas y policías heridos.
El clásico entre Olimpia y Cerro Porteño en Paraguay fue suspendido a causa de graves incidentes en las tribunas, donde hinchas se enfrentaron a la Policía.
La violencia se desató en el sector norte del Estadio Defensores del Chaco, obligando al árbitro, Juan Gabriel Benítez, a detener el cotejo a los 30 minutos de primer tiempo.
Información preliminar indicó que hubo varios heridos en la tribuna, incluyendo a al menos seis funcionarios que fueron trasladados a un centro asistencial de Asunción.
Lsa imágenes mostraron a uniformados utilizando balines de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los grupos, desatando un caos en el recinto.
Uno de los videos mostró a aficionados de Cerro Porteño ingresando al sector designado para allegados a Olimpia, quienes los acogieron para intentar escapar de los efectos del gas.
Hasta ahora, ninguno de los clubes se pronunció oficialmente por los incidentes y solamente reportaron la suspensión del duelo en sus redes sociales.
Imágenes sensibles
#Apertura2026 | ¡LO ÚNICO BUENO DE LA JORNADA!
Hinchas de Olimpia del sector de preferencia, ayudando a fanáticos de Cerro Porteño a cruzar a ese sector, tratando de salir de la zona de los inconvenientes.
📹Gentileza | #somosvssports #Olimpia #CerroPorteño #Barrabravas… pic.twitter.com/R2c3ucaYRp
— Vs Sports (@SomosVsSports) April 19, 2026
🇵🇾 Hinchas de Cerro Porteño vs. la policía paraguaya, hoy en el Estadio Defensores del Chaco, para el clásico paraguayo vs. Olimpia que fue suspendido. pic.twitter.com/ejJ9rMlYN5
— Barra Brava Photos (@barrabravaphot) April 19, 2026