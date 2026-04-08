Futbolista acusó que fue víctima de racismo en Perú: “Sufrí de discriminación por ser rubia”

María Antonieta Rojas, arquera paraguaya, aseguró que fue víctima de malos tratos y disparó contra las críticas en redes sociales.

Una grave acusación realizó María Antonieta Rojas, futbolista paraguaya que denunció haber sido víctima de racismo en Perú.

La arquera afirmó en sus redes sociales que fue víctima de malos tratos en su paso por UNSAAC, elenco que la contrató este año para la Primera División del fútbol incaico.

La joven aseguró que el club rescindió de manera sorpresiva su vínculo, lo que la llevó a pedir recursos a algunos familiares para poder regresar a su país.





Adicionalmente, la deportista indicó que recibió comentarios negativos de su aspecto. “Sufrí de discriminación por ser rubia, me odiaban por ser blanca, por tener ojos claros”, comentó.

“Gente, me voy a con la peor versión de ese país (…) Me dio mucha rabia por la forma que se comportan acá. Sin hacerle daño a la gente, son una mier… todos. Espero nunca volver”, agregó.

María Antonieta Rojas se defiende tras críticas

La situación generó una ola de comentarios contra Rojas, quien subió diversos videos a TikTok en el que defendió de las críticas realizadas.

La guardameta recalcó que “solamente estoy contando lo que yo viví. Algunos dicen que estoy inventando cosas. La única que puede criticarme soy yo, porque soy la que vivió eso. La gente y el técnico pueden decir lo que quieran, nada justifica lo que a mí me hicieron”.

Con pasado en Guaraní, Olimpia y Guaireña, entre otros, la arquera señaló que por ahora está enfocada en cuidar a su hija y en fichar en algún club de su país, descartando salir al extranjero.