Tragedia en Perú: Un muerto y 47 heridos tras accidente en banderazo de Alianza Lima

Todo ocurrió este Viernes Santo durante un masivo apoyo de los hinchas antes del clásico ante Universitario.

Un banderazo en la previa a un clásico terminó en tragedia en Perú. Todo ocurrió este Viernes Santo en el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima y donde falleció una persona y otras 47 terminaron heridas.

Los hinchas del conjunto de los Íntimos se reunieron en el recinto para alentar a su equipo antes del tradicional partido ante Universitario, superclásico del fútbol peruano programado para este fin de semana.

En un primer momento, las autoridades locales señalaron que todo ocurrió tras el derrumbe de una estructura, que dejó a varios asistentes atrapados entre los escombros.

Sin embargo, el brigadier Marcos Pajuelo, de la Cuarta Comandancia Lima Centro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), desmintió que haya ocurrido un desplome en la mencionada tribuna.

Por este motivo, el fatal accidente será investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP), donde ahora se estima que la muerte y los heridos habrían sido consecuencia de la aglomeración de hinchas.





Autoridades clausuran Estadio de Alianza Lima

La Municipalidad de La Victoria, donde se ubica el recinto en Lima, decretó la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva tras el accidente durante el banderazo.

Según el comunicado oficial de la comuna, no se había autorizado ningún evento en el recinto ni en las zonas aledañas para la jornada del viernes 3 de abril.

Las autoridades municipales recalcaron que el cierre del estadio es una medida preventiva adoptada mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades legales.