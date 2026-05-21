U. Católica vs Barcelona: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores

La UC recibirá al Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena a contar de las 20:30 horas de este jueves. Revisa cómo ver el partido en vivo.

Este jueves Universidad Católica se enfrentará a Barcelona de Guayaquil por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026, en un momento decisivo para el cuatro estudiantil que están cada vez más cerca de pasar a octavos de final.

Los Cruzados se presentarán en esta nueva fecha del fútbol sudamericano con una victoria fresca sobre sus hombros tras ganar 2-1 a Cruzeiro en Brasil, permitiéndoles pelear el liderato del Grupo D.

Universidad Católica vs Barcelona de Guayaquil por Copa Libertadores: Dónde ver EN VIVO y GRATIS

El partido de la U. Católica ante el Barcelona, válido por la 5ta fecha de la Copa Libertadores 2026, será transmitida en vivo por la señal de Chilevisión.

Asimismo, podrás ver el partido gratis por el sitio de CHV Deportes, la cuenta de YouTube de Chilevisión y la App MiCHV.





Cómo descargar la App MiCHV para ver a la U. Católica vs Barcelona GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este gran cruce, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de la UC y el Barcelona de Guayaquil?

El compromiso de los ecuatorianos contra el elenco estudiantil comienza a las 20:30 horas de Chile de este martes 21 de mayo, disputándose en el Estadio Claro Arena.