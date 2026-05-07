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Los señalados por los hinchas de la UC tras amargo empate ante Cruzeiro: “Insoportable”

Los fanáticos de Los Cruzados no quedaron muy conformes con algunos rendimientos, lanzando fuertes comentarios en redes sociales.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Universidad Católica igualó 0-0 ante Cruzeiro este miércoles por Copa Libertadores, partido que fue válido por la fecha 4° del Grupo D.

Si bien se mantienen como líderes y con chances de clasificar a octavos de final, los hinchas de Los Cruzados quedaron disconformes con el equipo.

Esto porque sienten que dejaron pasar una gran chance debido a que los brasileños jugaron con 10 futbolistas por casi 40 minutos, esto a raíz de la expulsión de Keny Arroyo.

Hinchas de la UC cuestionaron a algunos jugadores

Uno de los apuntados por los fanáticos fue Cristian Cuevas, muy cuestionado especialmente por fallar en varios centros lanzados en el segundo tiempo.

El Cimbi disputó los 90 minutos, primero como volante y posteriormente como lateral izquierdo ante la salida de Eugenio Mena.

De hecho, algunos lo trataron de “insoportable” y que en estos momentos está “jugando a nada”, pidiendo que haya más alternativas.

Los otros señalados fueron Matías Palavecino y el entrenador Daniel Garnero, especialmente por los cambios realizados en el complemento.

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