Tabla de posiciones: Así quedó la UC en la Copa Libertadores tras empatar ante Cruzeiro

La Franja se mantiene como líder del Grupo D, aunque todo se apretó debido al triunfo de Barcelona sobre Boca Juniors.

Un amargo empate 0-0 consiguió Universidad Católica ante Cruzeiro por Copa Libertadores, desaprovechando el hombre de más que tuvo por casi 40 minutos.

En un repleto Claro Arena, Los Cruzados no tuvieron ideas para vulnerar al cuadro brasileño que pareció conformarse con la igualdad debido a las condiciones del encuentro.

Pese a todo, La Franja se mantiene con las chances intactas de avanzar a los octavos de final en un complejo Grupo D.





La UC los sigue mirando a todos desde arriba

Con este resultado, el conjunto chileno llegó a 7 puntos y se mantuvo en el liderato de su zona precisamente junto a La Bestia Negra.

Sin embargo, los pupilos de Daniel Garnero están en el primer lugar porque el criterio de desempate los favorece, esto a raíz de que venció en la primera rueda al equipo de Belo Horizonte.

Más atrás quedó Boca Juniors, quienes sufrieron una derrota con Barcelona que sigue con una mínima esperanza de avanzar de fase.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores: