Los récords que podrían romperse en el Mundial 2026: De goles totales a leyendas

Esta edición de la Copa del Mundo será la primera en tener a 48 selecciones en competencia, lo que aumentará el número de partidos y goles que se podrían llegar a convertir. Lionel Messi puede batir más de una marca.

Queda cada vez menos para el inicio del Mundial 2026, cita planetaria que traerá importantes novedades y que puede dejar precedente con importantes récords que podrían batirse este año.

Esta edición será la primera en tener 48 selecciones participantes, el número más alto en la historia de los mundiales.

Además habrá un aumento significativo en el número de partidos, pasando 64 a un total de 104 duelos, la mayor cantidad en un certamen.

Lionel Messi corre con ventaja y podría ser el jugador en alcanzar y romper varios récords, iniciando por superar su propia marca.





Los récords que podrían romperse en el Mundial 2026

Futbolistas con más mundiales

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Guillermo Ochoa han jugado cinco ediciones de la Copa del Mundo y este 2026 compartirán el récord de ser los futbolistas con más mundiales, sumando una seis participaciones.

Jugador con más partidos

Lionel Messi está a un paso de romper su propio récord. El argentino es el futbolista con más partidos en una Copa del Mundo, con 26 apariciones.

Goleador del mundial

Lionel Messi (13) y Kylian Mbappé (12) podría alcanzar récord de Miroslav Klose (16).

Jugador con más victorias

Lionel Messi (16) a un paso de alcanzar el registro de Miroslav Klose quien consiguió 17 victorias con su selección.

Mayor asistidor

Lionel Messi se acerca al récord de Pelé, quien es el jugador con más asistencias de gol en la historia de los mundiales con 10 apariciones. El argentino suma 8 asistencias.

Balón de Oro más joven

Lamine Yamal jugará su primer mundial con España a los 18 años y está llamado a ser una de las figuras de esta edición. En caso de de conseguir una destacada actuación podría quedarse con el Balón de Oro y convertirse en el futbolista más joven en recibirlo.

Hasta ahora el título es de Ronaldo Nazário quien lo ganó a en 1998 a los 21 años.

Técnico con más victorias

Didier Deschamps 19 victorias al frente de Francia en un mundial y podría alcanzar alemán Helmut Schön (25 triunfos)

Mundial con más selecciones y partidos

El Mundial 2026 será el primero de la historia en incluir a 48 selecciones, el mayor número de participantes en una edición.

Debido a eso también habrá un número récord de partidos y se disputarán un total de 104 duelos.

Mundial con mayor cantidad de goles

En Qatar 2022 se anotaron un total de 172 goles en 64 partidos, sin embargo el Mundial 2026 será el evento con mayor cantidad de duelos y participantes por lo que se proyecta que el número se supere ampliamente.

Jugador con finales consecutivas

Kylian Mbappé podrían igualar el récord que hasta ahora ostenta en solitario Cafú, con tres finales consecutivas en un mundial. Hasta ahora el francés tiene dos: 2018 y 2022.

El récord que no se va romper en el Mundial 2026

En este Mundial 2026 Pelé extenderá su leyenda y mantendrá su récord como el futbolista con más mundiales ganados en la historia de la competencia.

El mítico delantero brasileño es el único jugador en ganar tres mundiales, alzando el trofeo en 1958, 1962 y 1970.