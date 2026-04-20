No puede estar tranquilo: La desagradable broma contra Ben Brereton en el Derby County

Un video mostró al chileno siendo interrumpido en el baño, generando críticas de los hinchas en redes sociales.

Ben Brereton vuelve a dar que hablar, esta vez por ser víctima de una insólita broma que le hicieron sus compañeros del Derby County.

El chileno fue interrumpido nada menos que en el baño, donde estaba tranquilamente haciendo sus necesidades biológicas mientras veía su celular.

En ese instante, al menos dos integrantes del plantel del equipo inglés fueron a molestarlo de una manera bastante peculiar.





Ben Brereton sufre con insólita broma

Los sujetos agarraron un recipiente con hielo y lo lanzaron directamente a la espalda del delantero chileno, todo mientras se reían a carcajadas y lo grababan con un celular.

Brereton solamente atinó a mirar hacia arribar y colocar cara seria, lo que demostraría que la jugarreta no le agradó mucho.

El momento rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde hubo críticas hacia los autores de esta broma que incomodó al ariete que acaba de cumplir 27 años.

A nivel deportivo, el Derby County lucha por entrar a los playoffs de la Championship, ocupando actualmente el octavo lugar de la tabla de posiciones con 66 puntos a falta de tres jornadas para el cierre.

Mira el video acá