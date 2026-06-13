San Antonio Spurs vs New York Knicks: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile juego 5 de las Finales NBA

San Antonio Spurs recibe a New York Knicks en un partido que puede ser histórico, con el cuadro de la Gran Manzana buscando un triunfo que les entregue el título.

San Antonio Spurs y New York Knicks vuelven a toparse por las Finales de la NBA, enfrentándose este sábado por el esperado juego 5.

El conjunto de la Gran Manzana llega con una ventaja 3-1 tras el triunfazo obtenido el pasado miércoles en condición local, por lo que quedaron a una victoria de acabar con una sequía de 53 años sin ser campeones.

Pese a esto, el cuadro de Texas sueña con estirar la serie y seguir con vida de las mano de figuras como Victor Wembanyama.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de San Antonio Spurs vs New Yorck Knicks?

El partido de San Antonio Spurs vs New York Knicks será transmitido en vivo y online por Amazon Prime Video.

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Hora del partido entre Spurs y Knicks por las Finales de la NBA

El encuentro, válido por el juego 5 de las Finales de la NBA, comienza a las 20:30 horas de Chile de este sábado 13 de junio.

El escenario en esta oportunidad es el Frost Bank Center de San Antonio, donde se esperan cerca de 19.000 hinchas.