VIDEO | Descontrolados: Plantel de Estados Unidos vibró con agónico triunfo de los Knicks en Finales de la NBA

El volante Tyler Adams saltó sobre un sillón tras la enorme victoria de New York sobre San Antonio Spurs en el juego 4, quedando a solamente un paso del título.

Euforia total se vivió en el plantel de Estados Unidos con el agónico triunfo de los New York Knicks, equipo que logró una épica remontada ante los San Antonio Spurs en el juego 4 de las Finales de la NBA.

El conjunto de la Gran Manzana venció por 107 a 106 a los de Texas, completando la mayor remontada en la historia de estas definiciones al estar hasta 29 puntos abajo.

La victoria se dio casi al último segundo con el doble de OG Anunoby, capturando un rebote de manera impresionante y desató la locura en el Madison Square Garden.





La reacción del plantel de Estados Unidos a triunfo de los Knicks

El choque fue seguido atentamente desde Los Ángeles por el plantel de la selección de fútbol de Estados Unidos, quienes reaccionaron con locura una vez consumado el triunfo de los Knicks.

Por ejemplo, el volante Tyler Adams, una de las piezas más importantes de los norteamericanos, saltó arriba de un sillón y celebró tomándose la cabeza.

El cuadro de las Barras y las Estrellas debutará este viernes 12 de junio en el Mundial, chocando contra Paraguay a partir de las 21:00 horas.

Por su parte, New York quedó a solamente un triunfo de ser campeón de la NBA luego de 53 años, jugando el quinto encuentro en San Antonio el sábado 13 de este mes.

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