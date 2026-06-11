Árbitro rechazado por Estados Unidos promete volver para el Mundial 2030: “No me desanimaré”

Omar Abdulkadir Artan regresó a Somalía tras la prohibición de ingreso a Estados Unidos, siendo recibido por un centenar de fanáticos que le entregaron su apoyo.

Con un verdadero héroe fue recibido en Somalía Omar Abdulkadir Artan, árbitro al que se le negó el ingreso a Estados Unidos para estar en el Mundial 2026.

Su caso generó polémica debido a que era considerado como uno de los mejores jueces de África. Pese a esto, las autoridades del país norteamericano se negaron a dejarlo entrar.

Tras regresar a su tierra natal, el colegiado fue apoyado por un centenar de fanáticos que se acercaron para abrazarlo y entregarle una bandera del país.





En medio de la algarabia, el árbitro aseguró que luchará por estar en la cita planetaria del 2030 y agradeció el cariño entregado.

“Continuaré trabajando duro y no me desanimaré. Les prometo que estaré en el próximo Mundial, llegaré mucho más lejos y haré historia. Seguiré haciendo que Somalia esté orgullosa”, comentó.

Adicionalmente, autoridades del gobierno somalí respaldaron al profesional de 34 años y catalogaron como “lamentable” lo ocurrido.

¿Qué dijo la FIFA por el caso de Omar Abdulkadir Artan?

Consultado por el caso de Omar Abdulkadir Artan, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró en conferencia de prensa que esto fue “una pena”.

“Intentamos resolverlo todo. Gritar y vociferar es lo contrario a encontrar una solución. No somos los reyes del mundo que pueden gobernar sobre gobiernos y fuerzas policiales. Somos una organización con los medios que tenemos para hacer todo lo posible”, sostuvo.

El mandamás del ente rector del fútbol abordó la autonomía de los países, poniendo como ejemplo el Mundial Femenino del 2035.

“En 2035, la Copa Mundial Femenina, creo, será en el Reino Unido. ¿Te parecería normal que la FIFA le dictara al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a quién no?”, afirmó a un periodista.