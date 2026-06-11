Los partidos de este jueves en el Mundial 2026: México y Sudáfrica dan inicio a la Copa del Mundo

Esta tarde y con transmisión de Chilevisión, la selección azteca intentará romper una negativa racha en el partido inaugural del Mundial.

Este jueves 11 de junio, comienza el esperado Mundial 2026, el cual se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Precisamente, en este último país se realizará el partido inaugural, el cual se jugará en el Estadio Azteca y protagonizarán la selección local ante Sudáfrica . Las otros elencos que completan el Grupo A son Corea del Sur y República Checa.

Esta tarde, el Tri intentará romper una negativa racha, ya que siete veces a participado del primer partido de una cita planetaria y nunca ha podido ganar, ya que acumula cinco derrotas y dos empates, siendo goleado en varias oportunidades por sus rivales.





Partidos del Mundial 2026 este jueves 11 de junio

1 5:00 | México vs Sudáfrica (transmite Chilevisión desde las 13:00 horas)

22:00 | Corea del Sur vs República Checa

México vs Sudáfrica en Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El primer partido del Mundial entre México y Sudáfrica será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura.

Además de la TV abierta, el choque lo puedes ver de manera online y totalmente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver México vs Sudáfrica

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido inaugural, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

¿A qué hora es el partido de México vs Sudáfrica?

El esperado primer partido del Mundial 2026 inicia a las 15:00 horas de Chile de este jueves 11 de junio, donde Chilevisión comenzará la transmisión dos horas antes (13:00).