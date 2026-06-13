Paraguayo pidió paciencia por gritos de gol y terminó regalando el primer festival de memes del Mundial 2026

El aviso de un paraguayo advirtiendo sobre posibles gritos de gol terminó convirtiéndose en decenas de memes durante el debut de Paraguay en el Mundial 2026.

Este viernes Estados Unidos y Paraguay debutaron en el Mundial 2026 con un partido que terminó dejando a los dueños de casa victoriosos con un no menor 4-1.

Dicho resultado ocasionó diversas reacciones en redes sociales, principalmente en X, plataforma en que se había hecho viral el video de un paraguayo avisando con antelación por sus eventuales gritos de felicidad cuando goleara la Albirroja.

Las reacciones tras la derrota de Paraguay ante EE.UU

“Queridos vecinos: Soy paraguayo y volvimos al Mundial después de 16 años. Si escuchan un grito de “GOL” de madrugada, soy yo o cualquier paraguayo”, se lee en el anuncio que está poniendo el hincha en el edificio donde vive en Europa.





Sin embargo, este aviso terminó siendo motivo de burla, ya que el cuadro estadounidense a los 7 minutos de partido ya había anotado su primer gol y luego otros dos en el primer tiempo, hasta que la Albirroja hizo su primera anotación, la cual fue seguida de otro gol de los norteamericanos.

“Han dejado dormir bien a los vecinos” y “Paraguay al minuto 1: Me rindo”, fueron algunos de los memes que postearon los usuarios de X.

Revisa a continuación algunas de las mejores reacciones en redes:

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