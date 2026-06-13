Brasil vs Marruecos: Dónde verlo EN VIVO, GRATIS y ONLINE partido por el Mundial

Brasil afronta un complejo debut en la fase de grupos del Mundial al medirse a Marruecos, partido que se juega ante una multitud en New Jersey.

Brasil y Marruecos se enfrentarán este sábado en el Mundial 2026, en un partido válido por la primera fecha del Grupo C.

La Canarinha llega con un aproblemado Neymar, quien sigue sin estar a plenitud física y esperará a recuperarse al 100% para sumar minutos en la cita planetaria.

Pese a esto, los Pentacampeones confían en sus figuras para derrotar a Los Leones del Atlas, selección que viene de ser cuarta en Qatar 2022.





Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Brasil ante Marruecos, válido por la fecha 1° del Mundial 2026, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevisión.cl y la App MiCHV emitirán totalmente gratis y online este imperdible encuentro.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Brasil vs Marruecos GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este tremendo duelo, debes realizar el siguiente proceso:

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¿A qué hora es el partido de Brasil vs Marruecos?

El compromiso del Scratch contra los africanos inicia a las 18:00 horas de Chile de este sábado 13 de junio, disputándose en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.

La previa de este gran cotejo comienza a las 17:00 horas, donde habrá análisis, datos y todo lo relevante por las pantallas de Chilevisión.