Chile vs Brasil | Goles, resumen y compacto del amistoso Sub 20

La Roja tuvo interesantes pasajes en el choque disputado en el Estadio Nacional, pero las sonrisas fueron para La Canarinha.

Una ajustada derrota sufrió la Selección Chilena Sub 20 este sábado, cayendo 1-0 ante Brasil en un amistoso jugado en el Estadio Nacional.

La Roja fue superior en varios pasajes del compromiso, pero no pudo marcar diferencias y terminó siendo superado gracias al penal convertido por Arthur.

El cotejo sirvió pensando en el Sudamericano de la categoría, torneo que se jugará a inicios del próximo año.