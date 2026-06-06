Mereció más: Chile falló a la hora de definir y sucumbió ante Brasil en amistoso Sub 20

Un penal en el segundo tiempo condenó a La Roja en el duelo disputado en el Estadio Nacional. Pese al resultado, el equipo nacional mostró pasajes interesantes.

La Selección Chilena Sub 20 perdió 1-0 ante Brasil en un amistoso con miras a los próximos desafíos, duelo disputado este sábado en el Estadio Nacional.

La Roja mostró interesantes pasajes en el choque, contando con varias opciones para poder obtener otro resulado en Ñuñoa.

Uno de los jugadores más interesantes del cotejo fue Vicente Vargas, volante de Santiago Wanderers que arrancó por el sector derecho y que causó varias jugadas de peligro.

Además, el delantero de Coquimbo Unido, Martín Mundaca, y el ariete de Colo Colo, Yastin Cuevas, pudieron abrir la cuenta, pero sus remates fueron atajados por el arquero Kauan.

Antes de que finalice el primer tiempo, el arquero Gabriel Maureira, titular en el Cacique, se lució una espectacular tapada que sacó aplausos de parte del público.





Un penal condena a Chile Sub 20

La tónica se mantuvo en el segundo tiempo, aunque los dirigidos por Sebastián Miranda no estuvieron finos a la hora de la definición.

Lamentablemente, un penal cometido tras un rebote le permitió a Arthur batir a Maureira a los 71 minutos y marcar el único tanto de la jornada.

Pese a la caída, el combinado nacional apuesta a sacar conclusiones positivas pensando en el Sudamericano Sub 20 que se realizará a comienzos del 2027.