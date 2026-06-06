Chile Sub 20 vs Brasil: Dónde verlo EN VIVO, GRATIS y ONLINE partido amistoso

La Roja Sub 20 afronta un interesante desafío contra Brasil, partido que sirve de preparación y que se juega en el Estadio Nacional.

La Selección Chilena Sub 20 disputa un interesante partido amistoso este sábado, chocando nada menos que contra Brasil en nuestro país.

La Roja tiene un gran desafío en condición de local, recibiendo a uno de los poderosos del continente en un duelo preparativo para el próximo Sudamericano de la categoría.

De cara a este encuentro, el entrenador Sebastián Miranda cuenta con jugadores importantes como el arquero Gabriel Maureira (Colo Colo), el volante Joaquín Soto (La Calera) y el delantero Martín Mundaca (Coquimbo Unido), todos con rodaje en Primera División.





Chile vs Brasil por amistoso Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile Sub 20 ante Brasil será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura.

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Cómo descargar la App MiCHV para ver Chile Sub 20 vs Brasil GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Chile Sub 20 vs Brasil?

El compromiso de La Roja contra La Canarinha inicia a las 17:00 horas de Chile de este sábado 6 de junio, disputándose en el Estadio Nacional.